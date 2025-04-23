ЕС оштрафовал Apple на 500 млн евро

Еврокомиссия наложила штраф в размере 500 миллионов евро на Apple и 200 миллионов евро на Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) за нарушения закона о цифровой конкуренции. Об этом пишет газета «Известия».

В Еврокомиссии уточнили, что компания Apple нарушила обязательство не препятствовать тому, чтобы бизнес-пользователи могли информировать покупателей о более дешевых продуктах. А Meta* не предоставила выбор сервиса, который использует меньше персональных данных потребителей.

«Оба решения были приняты после обширного диалога с заинтересованными компаниями, что позволило им подробно изложить свои взгляды и аргументы», - заверили в ЕК.

Напомним, что ранее в Таганский суд Москвы поступил протокол об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) в отношении американской компании Apple Distribution International Ltd.

*признана в России экстремистской и запрещена.