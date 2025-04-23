Браузер Google Chrome может достаться разработчикам ChatGPT

Представитель OpenAI заявил о заинтересованности компании в покупке браузера Google Chrome, если он будет выставлен на продажу. Об этом сообщает TechCrunch.

По словам исполнительного директора ChatGPT Ника Терли, такой шаг позволит предложить пользователям новый опыт работы с браузером с интегрированными технологиями искусственного интеллекта.

Показания Терли были представлены в рамках судебного процесса, инициированного министерством юстиции США для изменения бизнес-практик Google, признанных монополистическими. В числе требований министерства — продажа браузера Chrome.

В прошлом неоднократно сообщалось, что OpenAI рассматривала запуск собственного браузера и даже привлекла разработчиков Chrome, таких как Бен Гуджер и Дарин Фишер, для разработки продукта, способного конкурировать с лидером рынка. Однако на данный момент каких-либо подробностей об этом проекте нет.

По данным StatCounter, Google Chrome по состоянию на март 2025 года занимает 66,17% рынка браузеров для ПК и мобильных устройств. Следом идут Safari от Apple (17,59%) и Edge от Microsoft (5,18%).