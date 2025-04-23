Ученые впервые «просветили» кратер активного вулкана на Камчатке

На Камчатке впервые в мировой практике был применен метод георадиолокации для изучения кратера действующего вулкана. Исследования провели в кратере вулкана Горелый, расположенного на высоте более 1800 метров. Ученым удалось получить данные о внутреннем строении кратера на глубину до шести метров.

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Доцент кафедры биологии и наук о Земле Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Вероника Павлова сообщила, что георадар позволил увидеть, как внутри кратера располагаются слои вулканического пепла и застывшей лавы. Это стало возможным благодаря использованию радиоволн, способных «просвечивать» верхние слои земли. Исследование проводилось сразу на двух участках кратера, один из которых был активным, а другой — нет.

Результаты показали существенные различия между ними. Ученые отмечают, что георадиолокация особенно полезна для первичной оценки строения вулканических образований, хотя для более полного понимания процессов требуется сочетание нескольких геофизических методов.

В Камчатском госуниверситете имени Витуса Беринга считают, что эта технология может применяться и на других действующих вулканах региона. Новый подход доказал свою эффективность даже в сложных природных условиях.