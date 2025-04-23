Ученые рассчитали продолжительность жизни Земли

Вечерняя Москва

Согласно исследованию, опубликованному в Planetary Science Journal, жизнь на Земле может сохраняться как минимум еще 1,6 миллиарда лет. Ученые считают, что основным фактором, влияющим на продолжительность жизненного цикла биосферы, является постепенное повышение яркости Солнца.

Ученые рассчитали продолжительность жизни Земли
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С возрастом звезда становится все светлее, что нарушает тонкий баланс углеродного цикла. Это может привести к «углеродному голоданию» растений и массовому сокращению растительности на планете. Однако, по подсчетам исследователей, эти процессы станут критичными лишь через миллиарды лет.

Авторы подчеркивают, что несмотря на потенциальные угрозы, их модель показывает: условия, пригодные для жизни, могут сохраняться значительно дольше, чем предполагалось ранее. Это увеличивает вероятность того, что разумная жизнь могла возникать и в других уголках Вселенной.

При этом ученые отмечают, что их модель пока не учитывает ряд факторов, таких как облачность и водный цикл. Эти параметры могут повлиять на расчеты, поэтому, по мнению специалистов, тема требует дальнейшего изучения, передает журнал.

Американские ученые зафиксировали множество аномальных явлений в различных слоях атмосферы. По словам специалистов, ось вращения Земли сместилась и ядро планеты изменило свое положение, а ее движение стало более хаотичным. Ученые отметили, что океаны больше не выполняют функцию охлаждения планеты, что может стать одной из причин будущей катастрофы.

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