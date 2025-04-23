Ученые рассчитали продолжительность жизни Земли

Согласно исследованию, опубликованному в Planetary Science Journal, жизнь на Земле может сохраняться как минимум еще 1,6 миллиарда лет. Ученые считают, что основным фактором, влияющим на продолжительность жизненного цикла биосферы, является постепенное повышение яркости Солнца.

© Вечерняя Москва

С возрастом звезда становится все светлее, что нарушает тонкий баланс углеродного цикла. Это может привести к «углеродному голоданию» растений и массовому сокращению растительности на планете. Однако, по подсчетам исследователей, эти процессы станут критичными лишь через миллиарды лет.

Авторы подчеркивают, что несмотря на потенциальные угрозы, их модель показывает: условия, пригодные для жизни, могут сохраняться значительно дольше, чем предполагалось ранее. Это увеличивает вероятность того, что разумная жизнь могла возникать и в других уголках Вселенной.

При этом ученые отмечают, что их модель пока не учитывает ряд факторов, таких как облачность и водный цикл. Эти параметры могут повлиять на расчеты, поэтому, по мнению специалистов, тема требует дальнейшего изучения, передает журнал.

Американские ученые зафиксировали множество аномальных явлений в различных слоях атмосферы. По словам специалистов, ось вращения Земли сместилась и ядро планеты изменило свое положение, а ее движение стало более хаотичным. Ученые отметили, что океаны больше не выполняют функцию охлаждения планеты, что может стать одной из причин будущей катастрофы.