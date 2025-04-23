Выявлена особенность нижней мантии Земли

Специалисты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) выяснили, что состав нижней мантии Земли является неоднородным, сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.

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Ранее считалось, что нижняя мантия Земли, начиная с глубин 660 км, однородна как в химическом отношении, так и по составу слагающих ее минералов.

По информации пресс-службы, ученые изучили состав одного из главных минералов (силикат кальция (CaSiO3), слагающих нижнюю мантию, из включений в глубинных алмазах на примере района Джуина (Бразилия).

"Полученные в работе результаты показывают, что в действительности включения CaSiO3 представлены двумя минералами: дейвмаоитом с кубической кристаллической структурой, образовавшимся в верхних частях нижней мантии, и брейитом с менее совершенной триклинной структурой, образовавшимся в менее глубокой переходной зоне. Эти минералы различаются по составу, в первую очередь по распределению редкоземельных элементов", - говорится в сообщении.

Также было выявлено, что не только химический состав, но и изотопные характеристики нижнемантийных алмазов сильно изменчивы.

Причины неоднородности состава

Как отметил главный научный сотрудник лаборатории геохимии углерода им. Э. М. Галимова ГЕОХИ РАН Феликс Каминский, различные по составу области могут быть остатками первичного вещества глубинной Земли или участками мантийных конвекционных течений, "либо связанными с преобразованными участками земной коры, погружающейся вплоть до земного ядра в процессе погружения океанических плит".

"Исследование таких областей и слагающих их минералов позволит в дальнейшем определять неоднородности в мантии и их роль в образовании магматических провинций на поверхности Земли", - отмечается в сообщении.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки России. Результаты исследования опубликованы в журнале "Geochemistry International".