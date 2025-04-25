Пользователям рассказали об опасности загадочной папки в Windows

Журналисты издания XDA заявили, что хакеры могут атаковать пользователей Windows с помощью с вида безвредных пустых папок. Материал доступен на сайте медиа.

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В начале апреля пользователи Windows обнаружили в своих компьютерах пустую папку inetpub. Позже в Microsoft заявили, что она создана в интересах безопасности операционной системы (ОС) и попросили ее не удалять. Исследователь безопасности Кевин Бомонт рассказал XDA, что через эту папку можно организовать атаку на пользователей Windows.

По словам Бомонта, с помощью папки inetpub злоумышленник может выполнить определенный запрос через командую строку Windows и заблокировать получение обновлений для ОС. Специалист заметил, что в теории хакеры могут атаковать пользователей системы через эту загадочную папку. Кевин Бомонт заявил, что рассказал о проблеме Microsoft, но не получил ответа.

Журналисты XDA напомнили, что в Microsoft ранее попросили пользователей не трогать папку inetpub. В компании объяснили, что папка появилась после выхода обновления CVE-2025-21204.

В конце апреля пользователи Windows 10 пожаловались на поломку меню «Пуск» после обновления операционной системы. Журналисты издания Windows Latest предположили, что Microsoft могла намеренно ухудшить устаревшую систему.