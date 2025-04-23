Microsoft начала по-новому продвигать Windows 11, предлагая пользователям в качестве аргумента перехода с «десятки», обратить внимание на преимущества модуля Trusted Platform Module (TPM). Это штатная система шифрования в Windows 11.

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Основой призыва уйти от Windows 10 является напоминание о завершении поддержки этой ОС в октябре 2025 года. В блоге Microsoft заявлено, что TPM повышает безопасность системы, шифруя конфиденциальную информацию, предотвращая кибератаки и несанкционированный доступ. Функция также проверяет прошивку системы, чтобы предотвратить запуск вредоносного ПО во время загрузки, обнаруживает несанкционированное использование оборудования и блокирует систему от потенциальных угроз.

Кроме того, TPM служит основой для различных функций безопасности, включая безопасное хранение данных в случае потери или кражи устройства.

Однако не все пользователи Windows 10 могут обновиться до Windows 11, поскольку поддержка TPM 2.0 является обязательным условием. В связи с этим Microsoft рекомендует пользователям устаревших компьютеров утилизировать свои устройства и приобрести новые.