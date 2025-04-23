Владельцы Galaxy S23 и Galaxy S24 FE получили доступ к One UI 7

Samsung расширила модельный ряд смартфонов, которые получают стабильную версию One UI 7.0 на базе Android 15.

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Теперь обновление доступно для владельцев Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra в Южной Корее. Ранее прошивка вышла для Galaxy S24 и складных моделей Z Flip 6 и Z Fold 6.

Прошивка под номером S91xNKSU6DYD9 весит около 1 ГБ для участников беты и 5 ГБ для остальных пользователей. В комплекте — патч безопасности от апреля 2025 года и полное завершение бета-программы One UI 7.0 для серии S23.

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Пользователи Galaxy S24 FE также начали получать стабильное обновление в ряде регионов. Интерфейс стал более плавным, анимации быстрее, добавлены новые стили иконок и виджетов, а также обновлена анимация зарядки и иконка батареи. Улучшения коснулись и Galaxy AI — теперь доступны новые функции на базе искусственного интеллекта.

Глобальный запуск обновления ожидается в течение ближайших дней.