Российский ученый сфотографировал новую комету перед ее возможным распадом

Астрономы Новосибирского государственного университета сфотографировали новую комету С/2025 F2, открытую на днях учеными с помощью камеры SWAN американо-европейской солнечной обсерватории SOHO.

© НГУ/Михаил Маслов

Как сообщили в НГУ, комета была открыта астрономами Владимиром Безуглым, Майклом Маттиаццо и Робом Мэтсоном 29 марта. После этого астрономическое сообщество наблюдало за небесным телом, уточняя его орбиту. 8 апреля об открытии С/2025 F2 было объявлено официально. В начале апреля комета была достаточно активной, к маю ожидалось ее прохождение через перигелий.

Однако в последние несколько дней, по словам автора снимка С/2025 F2, инженера обсерватории "Вега" НГУ Михаила Маслова, яркость кометы перестала расти, ее хвост практически исчез. Видимость кометы, по словам ученого, сейчас плохая. Ее сейчас видно по вечерам на высоте не более 5 градусов, по утрам немного лучше - она поднимается примерно до 10 градусов.

"Я ее сфотографировал около 4 утра 21 апреля на высоте около 8 градусов, этому помогло чистое ясное небо, без дымки, потому что дымка сильно ухудшает видимость прежде всего у горизонта", - пояснил Михаил Маслов.

По прогнозу ученого, в ближайшие дни небесное тело может распасться.