За неделю в организм человека попадает микропластик размером с банковскую карту

Присутствие микропластика в организме человека может иметь негативные последствия для здоровья. Об этом "РГ" рассказала член Общественного совета при Росгидромете по мониторингу окружающей среды, директор фонда "Зеленая миссия" Ольга Лакустова.

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По ее словам, микропластик способен вызывать аллергические реакции и воспалительные процессы. Его частички могут служить переносчиками патогенных микроорганизмов, способных провоцировать инфекционные заболевания, и содержать вредные добавки и токсические вещества (фталаты, полициклические ароматические углеводороды, бисфенол и т.п.), которые приводят к развитию эндокринных заболеваний.

Кроме того, микропластик способствует нарушению микробиоты кишечника, провоцируя вздутие, расстройство желудка и другие проблемы.

Тем не менее, отмечает эксперт, пока что нет достаточного количества исследований, которые подтвердили бы, что микропластик смертельно опасен для человека.

"Частички микропластика содержатся во многих вещах, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, и даже в продуктах питания, - отмечает Ольга Лакустова. - Он встречается в косметических средствах и бытовой химии, особенно там, где средство должно иметь абразивный эффект: скрабы, порошки для чистки и т.д., в синтетической одежде, пластиковой посуде. Большое количество микропластика выделяют автомобильные шины. В процессе езды покрытие стирается об асфальт, и микрочастицы попадают в воздух, которым мы дышим".

В среднем за неделю городской житель потребляет до 5 грамм микропластика. Для сравнения, этого хватило бы, чтобы изготовить одну банковскую карту.

В продукты питания микропластик попадает из воды и почвы. Чаще всего он оказывается там после стирки синтетической одежды: частицы попадают в канализацию, а потом вместе со сточными водами - в окружающую среду.

Предотвратить попадание частиц микропластика в организм человека невозможно, но можно снизить его количество. Для этого, по словам эксперта, необходимо:

Стараться не пить воду из одноразовых пластиковых бутылок. Лучше пить воду из фильтра. Если ее необходимо брать с собой, заведите специальную бутылку, которая может быть изготовлена из металла, стекла или специального пищевого пластика.То же относится и к одноразовой пластиковой посуде. Если приходится ее применять, выбирайте изделия из безопасного пластика - они дороже, но выделяют меньше микрочастиц.

Выбирайте натуральные ткани. Одежда, постельное белье и шторы из хлопка, льна и других натуральных материалов выделяют меньше микропластика при стирке. При стирке синтетики используйте самый быстрый цикл, минимальный отжим и прохладную воду.

Не покупайте косметику, которая содержит микропластик: скрабы, гели для душа с абразивными частицами, составы с блестками, глиттером и т.д. Кстати, в США добавлять микропластик в косметику и бытовую химию запрещено с 2017 года, в Европе с 2019.

Если вы живете рядом с оживленными трассами, старайтесь по минимуму открывать окна. Микропластик от шин - один из основных источников загрязнения воздуха в городах.

Определить содержание микропластика в продуктах питания на глаз невозможно. Он может содержаться в овощах, фруктах, молочной продукции, мясе и т.д.

Старайтесь приобретать продукты в проверенных местах, хотя это тоже не будет гарантией того, что в них нет микропластика.