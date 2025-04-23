Найдена окаменелость одного из крупнейших динозавров

Окаменелость, принадлежащая одному из самых больших динозавров, обитавших в Северной Америке в меловой период. Огромный позвонок был обнаружен в национальном парке Биг-Бенд в американском штате Техас. Аламозавр считается крупнейшим известным наземным животным, когда-либо жившим на материке.

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В марте студенты-геологи из Университета Сал-Росс отправились в парк для исследований и извлечения кости динозавра вида аламозавр. Целью поездки было проведение структурного и стратиграфического анализа горных пород мелового и эоценового периодов, а также извлечение крупного позвонка длинношеего динозавра, обитавшего в Северной Америке в меловой период.

Меловой период закончился около 66 миллионов лет назад, а аламозавр, согласно публикации Геологического бюро Нью-Мексико за 2024 год, впервые появился на континенте примерно 69 миллионов лет назад.

Ранее окаменелости этого гигантского динозавра уже находили в Биг-Бенде, но обычно их состояние было далеко от сохранности. Однако экземпляр, собранный университетской группой, принадлежит к одному из наиболее полных скелетов в регионе, первоначально обнаруженных и описанных исследователями из Техасского университета в 1970-х годах. Студенты уже собирали связанные позвонки в этой местности, и сейчас образцы изучаются в палеонтологической лаборатории университета, сообщается на сайту Phys.org.

Ранее британские ученые выяснили, что стало причиной начала вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.