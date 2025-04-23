Археологи обнаружили сотни скелетов под британским университетом

Археологи обнаружили старинную церковь и сотни захоронений при раскопках на территории Университета Глостершира в Великобритании. Об этом сообщила газета New York Post.

Руководство университета поручило археологической организации Cotswold Archaeology провести раскопки на территории кампуса. Именно она и сделала открытие, о котором объявили 11 апреля.

Разрушенное здание идентифицировали как церковь Святого Олдата, которую снесли в середине 1650-х годов и которая была построена в Средние века. Археологи нашли известняковые и кирпичные фундаменты, а также около 83 склепов как на территории церкви, так и на месте, которое раньше было кладбищем.

Всего специалисты раскопали 317 скелетов, многие из которых, предположительно, относятся к средневековому периоду, а другие - к более поздним захоронениям. Около половины захоронений находятся в склепах.

Ранее во Франции нашли девять саркофагов возрастом около 1 300 лет. Их обнаружили во время раскопок на площади Ренодель.