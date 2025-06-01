Почему мы чувствуем то, что чувствуем: как мозг управляет эмоциями

В XIX веке Чарльз Дарвин выдвинул революционную идею: эмоции — это адаптивный механизм, благодаря которому живые существа выживают в изменчивой среде. Более ста пятидесяти лет спустя мы знаем: он был прав лишь отчасти.

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Сегодня, когда у нас есть МРТ, ЭЭГ, технологии оптогенетики и доступ к данным в реальном времени, мы приближаемся к пониманию того, как работает эмоциональный мозг. Но однозначного ответа до сих пор нет — слишком сложна система, управляющая нашими чувствами. Подробнее об этом «‎Рамблеру» рассказал Артем Тараянц, клинический психолог.

Эмоции: от гипоталамуса до лобных долей

Эмоции рождаются не в одном конкретном участке мозга, а в системе структур, известной как лимбическая система. В ее ядро входят гипоталамус, миндалина, гиппокамп, поясная извилина, таламус. Все они отвечают за быструю оценку внешней ситуации и запуск эмоциональной реакции. В параллель включаются и другие зоны — например, префронтальная кора, которая оценивает, уместна ли эмоция и как на нее реагировать.

Интересно, что разные эмоции вовлекают в работу разные отделы мозга. Гнев, страх и тревога — прерогатива миндалины, удовольствия — вентральной части стриатума. Чувство вины и стыда активирует префронтальные и теменные области, а эмоции, связанные с социальной болью — те же участки, что и при физической. Наш мозг буквально не отличает разбитое сердце от ушиба.

«Сложность в том, что эмоция — это не просто реакция. Это результат взаимодействия биологических, когнитивных и субъективных процессов. У каждого человека мозг имеет свою “настройку” — один и тот же внешний стимул может вызвать у разных людей совершенно разные чувства», — говорит клинический психолог.

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Как мозг кодирует эмоцию

Сигнал об изменении внешней среды или внутреннего состояния поступает в гипоталамус. Он запускает каскад гормональных и вегетативных реакций: учащается пульс, сужаются сосуды, выделяется адреналин. Это физиологическая компонента эмоции.

Далее вступают в игру когнитивные процессы: мозг должен интерпретировать, что именно произошло. Если мы слышим резкий звук, мы можем либо испугаться, либо насторожиться — в зависимости от опыта, обстановки и внутреннего состояния. Эти интерпретации активируют лобные и височные доли — они придают эмоциональному сигналу осознанное значение.

При этом левое и правое полушария реагируют по-разному. Левое — более рационально и аналитично — участвует в формировании позитивных эмоций, правое — интуитивно и образно — часто активируется при страхе, печали или тревоге. Этим отчасти объясняется феномен «левополушарных оптимистов» и «правополушарных пессимистов».

Почему мы переживаем эмоции по-разному

Нейронаука показала: даже если внешняя ситуация одинакова, наш мозг может реагировать на нее с разной интенсивностью. Это зависит от множества факторов: генетики, опыта, уровня тревожности, гормонального фона, а также устойчивости к стрессу.

«Человек с хронической тревогой будет интерпретировать нейтральные сигналы как опасные. Его миндалина гиперактивна, а префронтальная кора не успевает “погасить” всплеск. Это приводит к искаженному восприятию. Поэтому важно уметь различать: где реальная угроза, а где — игра интерпретаций», — объясняет Артем Тараянц.

Ключевым фактором становится уровень осознанности. Способность отделить мысль от чувства — то, что отличает человека, способного к саморегуляции, от того, кто захлебывается в эмоциях.

Мозговой дождь: как переписать восприятие

Одна из техник, помогающих восстановить контроль над восприятием — это «мозговой дождь». Методика построена на отделении мысли от эмоции путем письменной фиксации. Например, человек записывает: «Меня не ценят на работе» — это мысль. И рядом: «Обида, гнев, беспомощность» — это чувства.

«Когда мы разделяем когнитивную и эмоциональную составляющую, между ними появляется пространство. В этом пространстве и возникает осознание. Мы начинаем видеть, как интерпретации запускают эмоции. Это первый шаг к изменению эмоциональных паттернов», — отмечает эксперт.

Эмоции можно проработать через творчество: изобразить их как метафорическую погоду, трансформировать шторм в рассвет. Это запускает нейропластичность — способность мозга формировать новые связи. Затем следует работа с мыслью: какие факты подтверждают ее, а какие — опровергают. Такой подход помогает переписать глубинные установки, которые раньше диктовали эмоциональные реакции.

Тело как третий мозг

Среди новых гипотез — идея о том, что у нас есть второй и даже третий мозг. Первый — это привычный мозг в черепе. Второй — энтерический мозг в желудке: сеть из сотен миллионов нейронов, регулирующих пищеварение и частично эмоции. Третий — соматическая сеть, включающая мышечную и фасциальную память.

«Тело часто первым узнает, что с нами происходит. Оно реагирует на опасность до того, как включается сознание. Поэтому игнорировать телесные сигналы — значит игнорировать часть своей психики», — подчеркивает Артем Тараянц.

Фраза «чувствую нутром» — не метафора, а описание реального феномена. Исследования показывают: микробиом и состояние кишечника напрямую влияют на настроение, уровень тревоги и даже восприятие боли.

Эмоции как зеркало наших убеждений

Современная психология рассматривает эмоции не только как реакцию, но и как отражение глубинных убеждений. Если человек уверен, что его не любят, любые нейтральные сигналы он будет интерпретировать как подтверждение этого. Мозг отфильтровывает реальность так, чтобы сохранить привычную картину мира — даже если она деструктивна.

«Глубинные убеждения — это как очки, через которые мы смотрим на мир. Если они окрашены в серое, то и чувства будут тусклыми. Работа с эмоциями — это прежде всего работа с этими “очками”», — резюмирует специалист.

Подводя итог: моции предупреждают, направляют, сигнализируют о том, что важно. И когда мы учимся слышать их, осознавать, но не отождествляться с ними — мы становимся не их заложниками, а их навигаторами. Это и есть эмоциональный интеллект, с точки зрения нейробиологии.

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