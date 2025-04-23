Составлен топ-3 смарт-часов стоимостью до 7 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех лучших и дешевых смарт-часов в пределах 7 тыс. руб.

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Топ открывают Realme Watch S2 стоимостью от 4,1 тыс. руб. За эти деньги предлагают корпус из нержавеющей стали толщиной всего 11 мм и весом 41 грамм, защиту IP68 и 1,43-дюймовый AMOLED-экран с яркостью 600 нит. Устройство оснащено множеством датчиков и функций для отслеживания показателей здоровья, возможностью отвечать на звонки, а также ИИ-помощником на базе ChatGPT. Время автономной работы устройства составляет до двух недель.

Второе место заняли CMF Watch Pro 2 за 6 тыс. руб. Эти часы отличаются минималистичным дизайном с возможностью замены безеля, 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 620 нит, защитой от влаги и пыли по стандарту IP68, множеством функций и до 11 дней работы без подзарядки.

Замыкает подборку Huawei Watch Fit 3, которые в «Палаче» назвали лучшими в категории. При цене от 7,1 тыс. руб. они могут похвастаться 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с пиковой яркостью 1500 нит, защитой 5ATM, множеством функций для отслеживания показателей состояния здоровья, функцией ответа на звонки, совместимостью с iPhone и автономностью до 10 дней.