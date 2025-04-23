Samsung снимет с производства память DDR4

Samsung уведомила партнеров о скором сворачивании выпуска оперативной памяти DDR4. Уже в июне компания прекратит прием заказов на модули, а к декабрю полностью остановит их производство.

© Ferra.ru

Поставки чипов DDR4 сторонним производителям продлятся до 2026 года, но в ограниченном объеме. К концу 2027 года Samsung окончательно закроет это направление и сосредоточится на выпуске более современных стандартов — DDR5 и HBM.

Решение продиктовано растущим спросом на высокоскоростную память в сфере ИИ и дата-центров, а также усилением конкуренции со стороны китайских производителей, активно развивающих DDR5.

Таким образом, индустрию ждет окончательный переход на новые стандарты, а DDR4 постепенно уйдет в историю.