Найден первый из семи «дисков дьявола»

Загадочная находка из глубин угольной шахты унесла десятки жизней и исчезла в снегах Антарктиды. Что скрывает мистический артефакт, от которого умирают все вокруг?

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Обычный рабочий день в пыльной шахте Канзаса превратился в мистический триллер, когда из-под земли появился предмет, несущий смерть. Странный каменный диск, который, казалось бы, не должен находиться в древних угольных пластах, стал причиной необъяснимых трагедий, а затем исчез в самом холодном месте планеты.

Один камень погубил всю смену шахтеров

Они просто делали свою работу — добывали уголь в глубинах американского штата. Никто не ожидал, что в этот день в 1928 году они найдут нечто, способное перевернуть их жизни... и оборвать их.

Необычный каменный круг с идеально вырезанным отверстием посередине и таинственными узорами по краям казался безобидной находкой. Шахтеры рассматривали его с любопытством, передавая из рук в руки, не подозревая, что это их последние часы на земле.

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Не прошло и дня, как трое рабочих, державших загадочный диск, начали чувствовать необъяснимую слабость. Их состояние ухудшалось с пугающей скоростью — сначала головокружение, потом лихорадка, затем потеря сознания. Врачи разводили руками — ни отравления, ни инфекции, ни травм. Люди просто угасали на глазах.

«Это было похоже на проклятие из фильмов ужасов. Они просто лежали там, бледные как мел, словно жизнь высасывали из них невидимые руки. Глаза открыты, но в них уже никого не было», — вспоминал позже один из медиков, пытавшихся спасти шахтеров.

Проклятый дом

Ирвин Сайнс, владелец шахты, считал себя человеком рациональным. Сказки о проклятиях казались ему смешными предрассудками. Решив разобраться с загадочной находкой самостоятельно, он совершил роковую ошибку — привез диск в свой роскошный особняк.

Первыми жертвами стали домашние животные — кошки будто испарились, а любимый пес Сайнса был найден бездыханным у парадной лестницы без видимых причин смерти.

Затем начали умирать люди. Одна за другой три горничные слегли с необъяснимой болезнью. Садовник, крепкий мужчина, который никогда не болел, скончался во сне.

Сайнс начал догадываться, что причиной всех бед является каменный диск. В панике он избавился от странной находки, продав ее коллекционеру древностей. Но было уже поздно — невидимая смерть уже коснулась и его самого.

«Перед смертью он не мог спать, постоянно бормотал о глазах, следящих за ним из камня, и о том, что диск «голоден». Врачи списали это на бред, вызванный высокой температурой», — рассказывал позже друг семьи Сайнса.

За гранью науки

Когда загадочный артефакт попал в руки ученых, они были поражены. Диск оказался изготовлен из бенитоита — минерала настолько редкого, что его месторождения на планете можно пересчитать по пальцам одной руки. В Канзасе этот камень никогда не встречался.

Еще более странным оказалось поведение диска. Приборы фиксировали вокруг него аномальную зону с повышенным радиационным фоном, хотя сам предмет радиации не излучал. Это противоречило всем законам физики.

«Мы словно столкнулись с объектом из другой реальности. Он ведет себя не как физический предмет, а, скорее, как портал или линза, фокусирующая энергию из какого-то иного измерения», — писал в своих заметках один из исследователей.

Каждый, кто долго находился рядом с диском, начинал испытывать одни и те же симптомы — сначала головные боли, затем галлюцинации, потом необъяснимую слабость и, наконец, смерть. Анализы погибших не показывали ничего необычного, кроме того, что их клетки словно просто «забывали» как функционировать.

Посланник смерти

Теории о происхождении зловещего диска множились быстрее, чем ученые успевали их проверять. Возраст породы, в которой был найден артефакт, составлял около 300 миллионов лет. В те времена на Земле даже динозавры еще не появились.

Кто мог создать идеально обработанный каменный предмет в эпоху, когда планетой правили гигантские папоротники и примитивные насекомые?

Некоторые исследователи предположили, что диск мог быть оставлен инопланетными посетителями, использовавшими его как биологическое оружие. Другие считали его технологическим артефактом давно исчезнувшей цивилизации, существовавшей на Земле задолго до появления человека.

«Узоры на поверхности диска напоминают математические фракталы, слишком сложные для примитивного искусства. Это скорее похоже на схему устройства или карту энергетических потоков», — утверждал один из экспертов.

Были и те, кто видел в диске мистическое происхождение — древний магический артефакт, созданный для проведения темных ритуалов и напитанный энергией бесчисленных жертв.

Почему смертоносный диск спрятали на краю света

После череды смертей среди научного персонала было принято решение, от которого веяло холодом во всех смыслах. «Диск дьявола», как его уже окрестили, тайно переправили в одну из самых недоступных точек планеты — в Антарктиду.

Затерянные среди бескрайних льдов секретные лаборатории стали последним известным местом пребывания смертоносного артефакта. Говорят, что диск поместили в специальную камеру, окруженную толстыми стенами из свинца и особых материалов, экранирующих любое излучение.

«Выбор Антарктиды не случаен. Если что-то пойдет не так, радиус поражения ограничится небольшим количеством научного персонала, а не густонаселенными районами», — рассказал на условиях анонимности бывший сотрудник одной из полярных экспедиций.

Но даже там, среди вечных снегов, диск продолжает вызывать опасения. По некоторым сведениям, его активность имеет циклический характер, и периодически он «пробуждается», выбрасывая смертоносную энергию далеко за пределы защитного контейнера.

Молчание – верный спутник самых опасных тайн. Неудивительно, что официальные источники хранят полное молчание о канзасском диске.

Древние записи пропавшей экспедиции

В 2018 году в архивах Британского музея были обнаружены дневники пропавшей в 1923 году тибетской экспедиции лорда Фарнсворта. Среди записей о поисках легендарного монастыря Шамбалы исследователи нашли упоминание о «круглом камне, пожирающем жизненную силу».

«Монахи поклоняются ему издали, никогда не приближаясь. Они называют его «Глаз Бездны» и утверждают, что он упал со звезд задолго до появления первых людей. По их словам, существуют еще шесть подобных артефактов, разбросанных по миру. Когда все семь соединятся вместе, наступит конец времен», – писал лорд Фарнсворт незадолго до того, как экспедиция бесследно исчезла в горах.

Пульсация в глубинах льда

Спутниковые данные показывают странные энергетические аномалии, периодически возникающие в районе предполагаемого хранилища артефакта. С каждым годом эти импульсы становятся все сильнее и продолжительнее.

Особенно тревожит тот факт, что в последнее время подобные энергетические всплески фиксируются и в других точках планеты – в Аризонской пустыне, в горах Тибета, в глубинах Амазонии, под водами Бермудского треугольника, в пещерах Норвегии и на плато Наска.

Шесть точек. Шесть потенциальных артефактов. Седьмой – в Антарктиде. Случайное совпадение или зловещее знамение?

К чему готовится древнейший артефакт?

До сих пор никто точно не знает, откуда взялся «диск дьявола». Инопланетный артефакт, оружие вымершей цивилизации, проводник энергии из параллельных измерений или ключ к древним силам, дремлющим в недрах Земли – версии множатся, но ответов нет.

Известно лишь одно – под толщей антарктических льдов, в специальном хранилище, окруженном самыми совершенными защитными системами, продолжает своё таинственное существование объект, способный забирать жизни простым прикосновением. И с каждым годом его активность растет, словно он готовится к чему-то... или ожидает кого-то.

Судьба этого загадочного предмета остается неизвестной, оставляя без ответа вопросы о его происхождении и истинных целях.