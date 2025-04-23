В Google Messages появится функция размытия интимных фото

Google начала внедрять функцию предупреждений о чувствительном контенте в приложении Messages.

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Согласно инсайдерам из Android Authority, эта функция позволяет обнаруживать и размывать «обнажёнку», чтобы предотвратить случайную публикацию подобных фото. Обновление уже доступно в меню настроек приложения.

Когда функция активирована, она автоматически размывает подозрительные изображения и предоставляет пользователю возможность просмотреть их, заблокировать отправителя или ознакомиться с подробностями о рисках. Пользователь также может повторно размыть изображение после предварительного просмотра.

Для подростков функция предупреждений о чувствительном контенте включена по умолчанию, но может быть выключена в настройках аккаунта. Для взрослых пользователей настройки предупреждений о чувствительном контенте могут быть изменены по желанию. Как отмечают обозреватели, обнаружение контента происходит на самом устройстве, поэтому снимки отправляются на серверы Google.