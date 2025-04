Apple уличили во лжи из-за рекламы ИИ

Корпорация Apple убрала пометку «Доступна сейчас» со страницы своей нейросети Apple Intelligence. На это обратило внимание издание The Verge.

На момент написания заметки страница с нейросетью на сайте Apple содержала пометку AI for the rest of us. («Искусственный интеллект для всех нас»). Согласно данным веб-архива, как минимум в конце марта на странице была еще одна пометка — Available now («Доступна сейчас»).

Журналисты The Verge рассказали, что Apple отредактировала страницу с описанием собственного искусственного интеллекта (ИИ) после запроса Национального рекламного отдела (NAD) — некоммерческой организации, проверяющей рекламу на предмет лживых или вводящих потребителя в заблуждение тезисов. Так как на данный момент Apple Intelligence не доступна для большинства пользователей, NAD уличила американского IT-гиганта в обмане.

Авторы издания ознакомились с документами, в которых говорится, что сноска, прикрепленная к странице, была «недостаточно ясной и заметной и не была близка к инициирующим заявлениям». В ответ Apple призналась, что откорректировала рекламные материалы в соответствии со статусом ее сервисов. Также журналисты заметили, что компания прекрактила трансляцию рекламы голосового помощника Siri с поддержкой ИИ, в которой снялась актриса Белла Рэмси.

В середине апреля выяснилось, что Apple изменила рекламу своей нейросети. Материалы на сайте компании отредактировали, убрав пометку «Привет, Apple Intelligence».