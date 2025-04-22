Астроном: пик метеорного потока Эта-Аквариды можно будет увидеть 6 мая

Директор Московского планетария Фаина Рублёва рассказала, что пик метеорного потока Эта-Аквариды придётся на 06:00 6 мая.

В беседе с сайтом «Москва 24» эксперт отметила, что источником метеорного потока является хвост кометы Галлея, которая сама приближается к Земле лишь раз в 75 — 76 лет.

По словам специалиста, наблюдать за потоком лучше всего боковым зрением вне городской засветки.

«Наблюдать его лучше всего примерно с 02:00 и до восхода Солнца, а увидеть можно будет до 40 метеоров в час», — добавила Рублёва.

В то же время стало известно, что 22 апреля в Нижнем Новгороде можно будет наблюдать метеорный поток Лириды, передаёт newsnn.ru со ссылкой на местный планетарий.

По словам специалистов, метеоры появляются между созвездиями Лиры и Геркулеса.

В этом году ожидается до 18 метеоров в час», — добавили в региональном планетарии.

Ранее популяризатор астрономии, руководитель клуба путешествий «К звёздам» Ярослав Турилов рассказал об особенностях метеорного потока Лириды.