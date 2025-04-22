Открыта планета, которую звезда разрывает на части и превращает в "комету"

Исследователи из США и Японии обнаружили в созвездии Пегаса крайне необычную планету размером с Меркурий, которая расположена столь близко к звезде, что светило постепенно разрывает ее на части и постоянно испаряет огромное количество материи с ее поверхности. В результате этого планета стала похожа на гигантскую комету с огненным хвостом, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).

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"Размеры этого хвоста действительно гигантские - он протянулся на 9 млн км, что равно половине длины всей орбиты данного мира. В результате этого при наблюдениях с Земли данная планета выглядит как типичная комета с очень длинным хвостом, который состоит не из холодных газов и частиц льда, а из расплавленных пород", - пояснил научный сотрудник MIT Марк Хон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают ученые, они открыли этот необычный мир, получивший имя BD+05 4868 Ab, при наблюдениях за большим числом звезд, в свечении которых ранее были выявлены периодические колебания. Подобные перемены в яркости звезд часто порождаются планетами, проходящими по диску этих светил в тот момент, когда за ними наблюдают орбитальные или наземные телескопы.

В случае с солнцеподобной звездой BD+05 4868 A, расположенной в созвездии Пегаса в двойной звездной системе, эти периодические снижения в яркости были необычно долгими, причем интенсивность этих небольших "затмений" была каждой раз очень разной. Эти аномалии заставили ученых изучить светило при помощи орбитальной обсерватории TESS, а также нескольких наземных инструментов, в том числе телескопов из сети ASAS-SN, отслеживающих вспышки сверхновых, и обсерваторий Кека и LCOGT.

Полученные ими снимки и спектральные данные указали на то, что периодические снижения в яркости звезды BD+05 4868 A порождает небольшая планета размером с Меркурий, которая совершает оборот вокруг этого светила всего за 30 часов. В результате этого она находится примерно в 20 раз ближе к звезде, чем Меркурий удален от Солнца, из-за чего ее поверхность раскалена до сверхвысоких температур, способствующих испарению ее минералов в космос.

Как показывают расчеты ученых, планета BD+05 4868 Ab теряет подобным образом гигантское количество материи, порядка 1% массы Земли каждый 1 млн лет. По этой причине ученые считают, что планета полностью разрушится уже через несколько миллионов лет, мгновения по космическим меркам, что делает его особенно интересным для дальнейшего изучения.