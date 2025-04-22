Cargo Dragon состыковался с МКС

Грузовой корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС) в рамках 32-й коммерческой миссии по доставке грузов на орбиту. Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

© Олег Артемьев / Роскосмос

Cargo Dragon, стартовавший в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида в понедельник утром, произвел стыковку с орбитальной станцией в автономном режиме в 08:40 по времени восточного побережья США (15:40 мск). Путь от Земли до орбитальной станции занял у корабля порядка 28 часов.

На станцию, помимо продовольствия, запасов и оборудования, Cargo Dragon доставил улучшенную систему мониторинга качества воздуха, а также двое атомных часов, которые считаются самым точным прибором для измерения времени.

Грузы на станцию с американской стороны, помимо Cargo Dragon производства SpaceX, доставляют корабли Cygnus корпорации Northrop Grumman. Однако последние при возвращении на Землю сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, который забирают с МКС.