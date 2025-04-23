Названы признаки вредоносного ПО на смартфоне

Руководитель Kaspersky GReAT в России Дмитрий Галов назвал косвенные признаки, по которым можно заподозрить, что мошенники следят за потенциальной жертвой, собирая о ней информацию с помощью вредоносного ПО.

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Следует насторожиться в случае, если на устройство внезапно стало приходить большое количество кодов для восстановления доступа к аккаунтам в разных сервисах, при этом владелец смартфона эти коды не запрашивал, объяснил специалист в беседе с aif.ru.

«Или стал активнее расходоваться трафик на телефоне и быстрее разряжается батарея. Это потому, что для отправки перехваченных данных используется доступ к интернету», — объяснил Галов.

В такой ситуации эксперт посоветовал обратиться к специалисту в сфере IT-безопасности, а также использовать лицензированные защитные приложения от компаний-разработчиков.

Ранее вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рекомендовал не хранить в телефоне пароли, ПИН-коды, данные банковских карт или паспортные сведения.