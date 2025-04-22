Ученые рассказали, как менялось имя Иисуса Христа на протяжении веков

Историки рассказали, что имя Иисуса Христа видоизменилось в процессе переводов с арамейского языка, на котором разговаривал Иисус. Подробностями исследований делится The Economic Times.

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Так, по словам профессора Протестантского теологического университета Нидерландов Динеке Хаутмана, настоящее имя Христа звучало как «Йешу» или «Йешуа» — в настоящее время это имя схоже с именем «Джошуа». В древности это было одним из самых распространенных имен.

Исследования также показали, что «Христос» не является фамилией: это титул, который в переводе означает «Мессия» или «Помазанник Божий».

В древних летописях можно было встретить вариации «Иисус из Назарета» или «Иисус Назарянин». Есть мнение, что полное имя Христа звучало как «Йешу Назарин».

Современное написание «Иисус» стало результатом длительных языковых трансформаций через многие языки. Раньше буквы «i» и «j» не имели различий, пока грамматик Джан Джорджо Триссино не ввел разделение в 1524 году, сообщает The Economic Times.

Благодаря силам исследователей Оксфордского университета и данным NASA стало известно, что лунное затмение 3 апреля 33 года нашей эры может подтвердить библейское описание распятия Иисуса Христа.

Также в Сети стал популярен видеоролик, сгенерированный нейросетью Midjourney, который изобразил возможный облик Иисуса Христа, взяв за основу Туринскую плащаницу, которая, согласно преданию, укрывала тело Христа после распятия. Видео вызвало бурные споры: одни считают его отражением «истинного лица» Иисуса, другие сомневаются в достоверности, отмечая сходство с европейскими портретами.