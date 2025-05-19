Британский луч смерти: правда или выдумка?

Английский изобретатель Гарри Гринделл Мэтьюз запомнился соотечественникам двумя вещами: своей плохой репутацией среди военных и несбывшимся изобретением из будущего — лучом смерти. Журнал Popular Mechanics разобрался в его истории.

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Путь к драматичной демонстрации луча смерти берет начало в Бексилле — маленькой прибрежной деревне к югу от Лондона. В 1902 году 22-летний Гринделл Мэтьюз вернулся домой из Африки, чтобы оправиться от ранений, полученных во Второй англо-бурской войне. После выздоровления он собирался продолжить свою карьеру электрического инженера. Но, похоже, больше всего Мэтьюз хотел оставить свой след в развитии беспроводных коммуникаций — технологической революции того времени.

Данная сфера развивалась взрывными темпами, и успешных инвесторов превозносили как героев. К XIX веку за плечами Николы Теслы была уже целая череда успешных проектов. Отталкиваясь от зарождавшихся теорий о волнах энергии, он изобрел высоковольтный генератор (катушку Теслы) в надежде найти способ беспроводной передачи электричества. Позже его работа заложила основу для фундаментальных компонентов радио: поняв, что электрические сигналы можно использовать для включения и выключения маленьких моторчиков, он смог дистанционно управлять небольшой лодкой в 1898-м.

Тем временем, Гульельмо Маркони, работавший на британское правительство, отправил беспроводное сообщение на азбуке Мозе кораблям Королевского флота, доказав возможность беспроводной передачи данных. Два года спустя он смог отправить сигнал через Атлантический океан. А в 1900 году Реджинальд Фессенден стал первым изобретателем, передавшим человеческий голос.

Другими словами, Мэтьюзу предстояло многое наверстать. Он был одаренным инженером, освоившим технический колледж и основы электрики в спешке перед отправкой на фронт; симпатичная внешность и харизма делали его популярным. На войне Мэтьюз подружился с Гилбертом Саквиллем — журналистом и, по совместительству, аристократом, который обеспечил своего друга скромной лабораторией и оборудованием.

Гринделл Мэтьюз сосредоточился на передаче голоса — более сложной задаче, чем простое сообщение Маркони на морзянке. Он хотел до совершенства отточить технологию коммуникации между кораблями и берегом, и, спустя семь лет экспериментов, таки создал компактное устройство, которое надежно передавало его голос на большое расстояние.

С этого момента изобретатель преимущественно сфокусировался на военном использовании своих устройств, вероятно, надеясь повторить успех Маркони. Он также обратился и к авиации, разрабатывая технологию для общения между землей и пилотами в небе. А затем Мэтьюз создал дирижабль на дистанционном управлении. Ни одно из его детищ не было революционным, однако молодой инженер смог найти свою нишу и к 1910 году стал любимцем британской прессы — журналисты освещали каждый шаг «светила науки» Великобритании.

Военное министерство попросило Мэттьюза продемонстрировать его беспроводной телефон, настроив коммуникацию между отдаленными комнатами штаба армии в Олдершоте. Если эксперимент пройдет удачно, то армия подумает над закупкой сотен его беспроводных телефонов, что наконец приведет к славе и финансовому благополучию калибра Маркони. Но у изобретателя были условия: он попросил, чтобы его сопровождал репортер, и чтобы опыт проходил без наблюдения правительственных инженеров, т.к. Мэттьюз еще не получил патент на устройство.

К сожалению, демонстрация обернулась скандалом: изобретатель обвинил военных наблюдателей в попытке украсть его секреты, и просто покинул штаб. Его эксперименты с беспроводной связью впечатляли публику, но с военными контрактами Мэттьюзу не везло — он никак не мог вырваться в лидеры своей научной сферы. После очередного сорванного контракта от военных, которым он пообещал безотказный метод обнаружения немецких подлодок, молодой человек, влипший в долги перед инвесторами, отчаялся и обратился к научной фантастике.

Лучи смерти будоражили воображение публики в начале XX века, от инопланетян из «Войны миров» Уэллса до многочисленных злодеев из немого кино. Ходили даже слухи, что Тесла изобрел нечто подобное в реальности. Мог ли Мэттьюз, обладавший большим опытом в беспроводных технологиях, изобрести предтечу современных лазеров? Теоретически, да. В 1924-м многие думали, что немецкая армия экспериментирует с лучевым оружием, т.к. несколько французских коммерческих самолетов совершили экстренную посадку, пролетев над южной частью Германии.

Последняя новость вызвала серьезную панику в Британии, и журналисты обратились за объяснением к Мэттьюзу, работавшему над одной из старых идей Теслы — лучевой передачей энергии. Газетчики спросили его о таинственном немецком оружии, и тот немедленно заявил, что уже изобрел похожее устройство, и что оно действительно способно сбивать самолеты. Изобретатель-неудачник в одночасье вновь стал сенсацией.

Демонстрация футуристического оружия перед британскими военными, которые вновь (поневоле) заинтересовались работой Мэттьюза, оставила много вопросов. Непонятно, что именно за технологию он изобрел, но, судя по всему, его «луч смерти» генерировал сильное электромагнитное поле. Оно было способно зажечь лампочку и повлиять на работу свечей зажигания в маленьком двигателе. Вероятно, Мэттьюз нашел способ направлять радиацию — если это правда, то он мог изобрести полостной магнетрон.

Но показ оружия нового поколения опять никого не впечатлил. Чиновники из армии не понимали, почему вообще кто-то должен был впечатлиться тем, чего Никола Тесла добился 20 лет назад. Мэттьюзу предложили повторить демонстрацию на правительственной площадке — он отказался, сославшись на неких «инвесторов во Франции» (непонятно, были они в реальности или нет». Осмеянный инженер также попытался продать свое устройство в США, но сделка так и не состоялась.