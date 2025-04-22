Представлен смартфон Oppo K13 с чипом Snapdragon 6 Gen 4

Oppo анонсировала K13 — доступный смартфон с мощной начинкой.

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Новинка получила чип Snapdragon 6 Gen 4, AMOLED-дисплей размером 6,67" и с разрешением 1.5K. Частота экрана — 120 Гц. Главное, чем может похвастаться девайс — это аккумулятор на 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

Смартфон оснащён 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ хранилища (UFS 3.1), работает на Android 15 с оболочкой ColorOS 15. Основная камера — двойная: 50 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп. Также есть сканер отпечатка под экраном, защита от воды IP65, ИК-порт и стереодинамики.

В Индии Oppo K13 доступен в цветах Prism Black и Icy Purple по цене от 17 999 рупий (около $200). Старт продаж намечен уже на 25 апреля.