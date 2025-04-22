Определена точная дата конца света

Ученые из Университета Тохо в Японии вместе с коллегами из NASA определили год, когда жизнь на Земле прекратится. Согласно результатам вычислений, апокалипсис наступит в 1 000 002 021 году. Причиной катаклизма станет Солнце.

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В течение следующего миллиарда лет звезда будет постепенно расти и расширяться. В процессе оно станет еще горячее, чем сейчас, из-за чего океаны Земли нагреются и испарятся. Яркость Солнца увеличится до такой степени, что любая жизнь на поверхности нашей планеты станет невозможной. По расчетам ученых, это случится через 999 999 996 лет.

В 2024 году ученые NASA обнаружили еще одну угрозу для Земли – солнечные бури. Мощные вспышки на Солнце и выбросы корональной массы изменят атмосферу, повысят температуру и снизят уровень кислорода.

Эксперты назвали несколько возможных сценариев спасения. Избежать вымирания позволят технологии. Разработав эффективные системы жизнеобеспечения, человечество сможет обеспечивать кислородом и водой замкнутые пространства. У людей появится возможность выжить в искусственной среде обитания.

Еще одна возможность – переселиться на другую планету. Этот план спасения сработает, если ученые смогут найти планету, пригодную для существования человека, и разработают способ туда добраться, сообщает La Grada.

Искусственный интеллект и ученые предсказали конец света: близится ли апокалипсис

Ранее дату конца света нашли в письме Исаака Ньютона. Ждать осталось недолго по расчетам ученого, он наступит в 2060 году. Ньютон вычислил дату, основываясь на датах из библейской истории. По его мнению, Апокалипсис случится через 1260 лет после основания Священной Римской империи. В качестве отправной точки он выбрал 800 год коронование Карла Великого.