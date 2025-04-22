Самые точные часы проверят с орбиты теорию относительности Эйнштейна

Космический ансамбль атомных часов (Atomic Clock Ensemble in Space, ACES) ЕКА отправили на Международную космическую станцию, чтобы уточнить способ измерения времени. ACES будет поставлять самый точный сигнал времени, когда-либо переданный из космоса. Эти лучшие в мире часы предназначены для проверки с орбиты фундаментальной физики, включая Общую теорию относительности Эйнштейна.

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Прибор вместе с остальными грузами доставит на МКС космический корабль SpaceX.

«Самые точные часы, когда-либо отправленные на орбиту, на борту МКС, открывая новые горизонты в фундаментальной физике, передаче времени и глобальной синхронизации», — говорит Даниэль Нойеншвандер, директор по исследованию взаимодействия человека и роботов в ЕКА.

ACES — полностью европейская миссия. Двое часов, созданных в ее рамках, PHARAO и Space Hydrogen Maser (SHM), были разработаны французским космическим агентством CNES и Safran Timing Technologies в Швейцарии.

Вместе эти сверхточные часы будут генерировать сигнал времени настолько точный, что ACES будет отставать всего одну секунду за 300 миллионов лет.

Система передачи времени построена TimeTech (Германия) и будет использовать микроволновые и лазерные каналы связи для синхронизации времени между космосом и Землей с точностью, намного превосходящей современные системы.

Ожидается, что 25 апреля роботизированная рука на станции установит ACES на модуле полезной нагрузки Columbus ЕКА в надирном (повернутом к Земле) положении. За свою 30-месячную миссию ACES намерен провести не менее десяти расширенных сеансов измерений, каждый из которых будет длиться 25 дней, совершая 16 оборотов вокруг Земли в день.