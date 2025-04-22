В Windows 11 нашли полезную скрытую функцию

В Windows 11 существует скрытая функция, позволяющая добавить кнопку «Завершить задачу» в контекстное меню панели задач. Эта опция упрощает завершение работы зависших приложений, устраняя необходимость обращения к «Диспетчеру задач», сообщает WindowsLatest.

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Для активации кнопки пользователям необходимо перейти в настройки: «Параметры» — «Система» — «Для разработчиков» — «Завершить задачу». После активации кнопка становится доступной в контекстном меню — достаточно нажать правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач.

Кнопка «Завершить задачу» инициирует команду WM_CLOSE для корректного завершения работы приложения. В случае его неответа используется TerminateProcess для принудительного завершения. Однако данная функция не распространяется на системные процессы, такие как «Проводник», для которых завершение работы по-прежнему требует использования «Диспетчера задач».

Эта функция позволит пользователям оперативнее закрывать зависшие задачи, не вызывая «Диспетчер задач».