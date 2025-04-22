Представлен бюджетный игровой смартфон Honor X60 GT

Компания Honor представила бюджетный игровой смартфон X60 GT, получивший процессор 2021 года. Об этом сообщает портал GSMArena.

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Honor X60 GT оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2664х1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и охватом цветового пространства DCI-P3 на 100%.

За производительность устройства отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 или 512 ГБ.

Основной модуль камеры представлен 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией и датчиком глубины резкости на 2 Мп. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 6300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство всего за 45 минут. При этом толщина корпуса составляет 7,7 мм, а вес — 193 грамма.

Среди прочих параметров Honor X60 GT отмечают поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Новинка поставляется с предустановленной оболочкой MagicOS 9.0 с поддержкой ИИ-функций.

В Китае Honor X60 GT предлагается по цене от 1799 юаней (около 19,8 тыс. руб.).