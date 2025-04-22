Представлен дешевый игровой смартфон Honor X60 GT

Газета.Ru

Компания Honor представила бюджетный игровой смартфон X60 GT, получивший процессор 2021 года. Об этом сообщает портал GSMArena.

Представлен бюджетный игровой смартфон Honor X60 GT
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Honor X60 GT оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2664х1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 5000 нит и охватом цветового пространства DCI-P3 на 100%.

За производительность устройства отвечает чип Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, дополненный 12 или 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 или 512 ГБ.

Основной модуль камеры представлен 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией и датчиком глубины резкости на 2 Мп. В устройстве установлен аккумулятор емкостью 6300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, что позволяет полностью зарядить устройство всего за 45 минут. При этом толщина корпуса составляет 7,7 мм, а вес — 193 грамма.

Среди прочих параметров Honor X60 GT отмечают поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Новинка поставляется с предустановленной оболочкой MagicOS 9.0 с поддержкой ИИ-функций.

В Китае Honor X60 GT предлагается по цене от 1799 юаней (около 19,8 тыс. руб.).

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