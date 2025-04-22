Россия запустит целый ряд спутников ГЛОНАСС

В 2030 году государственная корпорация «Роскосмос» намерена приступить к разработке нового компонента системы ГЛОНАСС. Он будет включать в себя 240 спутников, которые будут размещены на низких орбитах, заявил начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем специального и двойного назначения госкорпорации Иван Ревнивых, передает РИА Новости.

Согласно тексту презентации, которая была представлена в ходе Международного навигационного форума в Москве, к указанному сроку появятся первые два демонстрационных аппарата низкоорбитального космического комплекса. Согласно ожиданиям разработчиков, в общей сложности система будет состоять из 240 спутников на орбитах высотой 800 километров. Обычные же аппараты ГЛОНАСС летают на высоте около 19 тысяч километров.

По словам Ревнивых, с запуском низкоорбитального сегмента система ГЛОНАСС сможет работать в сложных условиях на 100%, повысится точность позиционирования, усилится мощность сигналов у поверхности Земли и улучшится помехоустойчивость.

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К 2028 году планируется завершить развертывание навигационных спутников нового поколения ГЛОНАСС-К2. Всего будет запущено более десяти таких аппаратов, сообщил руководитель отдела. В настоящее время в группировке находятся четыре спутника ГЛОНАСС-К и два ГЛОНАСС-К2. Основу группировки составляют спутники предыдущего поколения ГЛОНАСС-М.