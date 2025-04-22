В Иране фермеры нашли метеорит весом 200 граммов
Фермеры в районе города Мобараке провинции Исфахан обнаружили 200-граммовый метеорит, подлинность которого подтвердили эксперты из лаборатории Исфаханского технологического университета. Об этом сообщает Tehran Times, партнер сети TV BRICS.
Как сообщил специалист лаборатории Рауф Рахимзаде, метеорит содержит легкие элементы, богатые кремнием и магнием, а также тяжелые – железо и никель. По предварительным данным, он мог образоваться в пространстве между Марсом и Ураном.
Отмечается, что несмотря на отсутствие драгоценных металлов, находка представляет значительную научную ценность. Она станет важным объектом для дальнейших исследований в области космоса и геологии.
Это не первый случай падения метеорита в регионе. Ранее подобный объект был зафиксирован рядом с водно-болотными угодьями Гав-Хуни.
В ноябре прошлого года в одном из торговых центров Тегерана открылся второй в стране музей метеоритов. Первый расположен в Башне Азади в иранской столице, там хранится более 1,2 тысячи образцов.