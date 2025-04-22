Фермеры нашли метеорит весом 200 граммов

Фермеры в районе города Мобараке провинции Исфахан обнаружили 200-граммовый метеорит, подлинность которого подтвердили эксперты из лаборатории Исфаханского технологического университета. Об этом сообщает Tehran Times, партнер сети TV BRICS.

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Как сообщил специалист лаборатории Рауф Рахимзаде, метеорит содержит легкие элементы, богатые кремнием и магнием, а также тяжелые – железо и никель. По предварительным данным, он мог образоваться в пространстве между Марсом и Ураном.

Отмечается, что несмотря на отсутствие драгоценных металлов, находка представляет значительную научную ценность. Она станет важным объектом для дальнейших исследований в области космоса и геологии.

Это не первый случай падения метеорита в регионе. Ранее подобный объект был зафиксирован рядом с водно-болотными угодьями Гав-Хуни.

В ноябре прошлого года в одном из торговых центров Тегерана открылся второй в стране музей метеоритов. Первый расположен в Башне Азади в иранской столице, там хранится более 1,2 тысячи образцов.