Telegram начал активно блокировать закрытые чаты хакеров

Мессенджер Telegram с января начал активно блокировать закрытые чаты, в которых распространяются утекшие базы данных.

Об этом сообщил технический директор ИБ-компании F6 Никита Кислицин.

"Начиная с января 2025 года мы фиксируем активные блокировки закрытых Telegram-чатов, которые распространяли утекшие базы", - привели его слова в пресс-службе компании.

Кислицин отметил, что благодаря этому число новых утечек сократилось почти на 30%.