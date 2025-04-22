Составлен топ-10 смартфонов Xiaomi для покупки в 2025 году

Ведущий YouTube-канала "Польза NET" рассказал, какие модели смартфонов от Xiaomi сейчас имеет смысл брать.

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Poco X7 Pro. У этого устройства нет обходной зарядки, датчик приближения виртуальный, старый USB-C, пластиковая рамка, не очень хороший вибромотор. С другой стороны, за 20,5 тысяч рублей вы получаете смартфон на Dimensity 8400-Ultra с 4К 60 к/с на основной камере и 1080р на фронтальной.

Poco F7 Ultra. Здесь нет eSIM, LTPO, при съёмке смартфон перегревается и сбрасывает яркость. Также у него старый Type-C. Но за эту цену дешевле вы не найдёте ничего на Snapdragon 8 Elite (если говорить о глобальной версии).

Xiaomi 15. Этот смартфон меньше, чем большинство современных. За 50 тысяч рублей это лучший компактный девайс. Если вам не нужны суперкачественные камеры, то брать его стоит.

Poco M7 Pro. У этой модели много предустановленных рекламных приложений, нет сверхширика и 1080p 60 к/с. Единственное - топить этот смартфон нельзя. За свои деньги он выглядит очень даже адекватно.

Xiaomi 14T. У него нет мини-джека, нельзя поставить карту памяти, нет беспроводной зарядки и блока питания в комплекте, плохая стабилизация видео, сброс яркости в играх. Это самый сбалансированный смартфон из всех. В то же время в топе он один из самых старых.

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Poco F7 Pro. Здесь отсутствует поддержка eSIM, LTPO, старый Type-C, не особо быстрая зарядка. Этот смартфон вполне может также быть «рабочей лошадкой» на ближайшие минимум два года. Правда, ценник у него завышен.

Poco X7. У этого смартфона старый USB-разъём, виртуальный датчик приближения, медленная зарядка, пластиковая рамка, не особо хороший вибромотор, слабый процессор. За 16 тысяч рублей вы получаете также 1080р 60 к/с на фронтальной камере и закруглённый экран. Это адекватный и хороший смартфон, у которого серьёзный недостаток лишь один. Это виртуальный, а не физический датчик приближения.

Redmi Note 14 4G. Процессор здесь маломощный, операционная система первой версии, а не второй. В целом же это новинка за адекватный ценник. Отрабатывает устройство очень неплохо, у него есть разъём для наушников. Можно сказать, что это «рабочая лошадка» за 100 долларов.

Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Среди минусов здесь старый USB-разъём, слабый процессор, старая память, огромный ценник. Рассматривать этот вариант в основном стоит любителям Redmi. Если же вы не фанат, то лучше покупать другую модель.

Xiaomi 15 Ultra. Из минусов модели: блок FPS для игр, перегрев, проблемы с частотой обновления экрана для игр, нет автофокусировки на фронтальной камере, слабая фронталка, в начале использования могут запотевать камеры, встроенная реклама, не полностью плоский экран, большие габариты. Однако если вы рассматриваете флагманы, то лучше не брать этот смартфон.