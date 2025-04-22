Смартфоны в ЕС получат маркировку об энергоэффективности

С июня 2025 года все смартфоны и планшеты, продаваемые в странах Европейского союза, будут поставляться с новой маркировкой, указывающей на уровень энергоэффективности и ресурс батареи. Это часть более широкой инициативы ЕС, направленной на повышение прозрачности для потребителей и сокращение выбросов CO2.

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Новая наклейка будет содержать информацию о семи показателях устройства, включая срок службы аккумулятора, устойчивость к повреждениям, ремонтопригодность и срок поддержки программного обеспечения. Чтобы соответствовать требованиям, производители должны будут обеспечивать доступность запасных частей в течение 7 лет после окончания продаж и гарантировать до 5 лет обновлений ОС. Батареи при этом должны выдерживать не менее 800 полных циклов зарядки без значительной потери емкости.

Правила касаются как смартфонов, так и планшетов с диагональю экрана от 7 до 17,4 дюйма. Исключения сделаны для гибких дисплеев и устройств, выпущенных до указанной даты.

Новая система маркировки будет размещаться в базе EPREL, контролируемой Европейской комиссией. Проверку достоверности данных будет осуществлять независимая организация.