Microsoft призвала пользователей Windows 10 обновить ПО

Microsoft рассказала пользователям старых компьютеров о преимуществах TPM в Windows 11 в преддверии скорого окончания официальной поддержки Windows 10. Об этом сообщает 3DNews.

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В качестве основных преимуществ актуальной версии операционной системы Microsoft называет технологию Trusted Platform Module (TPM), которая является неотъемлемой частью Windows 11 и обеспечивает безопасность системы.

Так, по заявлениям Microsoft, TPM обеспечивает шифрование конфиденциальной информации, защищая ее от возможных кибератак и несанкционированного доступа. Модуль также выполняет проверку системной прошивки, предотвращая запуск вредоносного ПО в процессе загрузки.

Кроме того, TPM способен зафиксировать попытки вмешательства на аппаратном уровне и блокировать работу системы, предотвращая потенциальные угрозы. В качестве еще одного преимущества TPM называют то, что модуль служит основой для работы ряда функций защиты в Windows 11, включая инструменты сохранения данных даже в случае потери или кражи устройства.

Тем не менее не все пользователи Windows 10 могут обновиться до актуальной версии, так как поддержка процессором TPM 2.0 является обязательным условием для установки Windows 11. В связи с этим компания даже рекомендовала пользователям устаревших компьютеров утилизировать устройства и купить новые.

Поддержка Windows 10 завершится в октябре 2025 года. При необходимости пользователи смогут получать платные обновления безопасности для этой ОС.