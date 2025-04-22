SpaceX запустила первую европейскую капсулу

22 апреля 2025 года ракета Falcon 9 стартовала с базы на мысе Канаверал в 03:48 по московскому времени в рамках миссии Bandwagon-3 — запуска с попутной полезной нагрузкой. Среди нескольких спутников на борту находилась Phoenix 1 — первая европейская капсула, способная вернуться на Землю после выхода на орбиту, сообщает портал Space.

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Капсула разработана немецкой компанией Atmos Space Cargo и должна совершить один виток вокруг планеты, после чего приводниться в Атлантическом океане, примерно в 2000 километрах от побережья Бразилии. По данным Atmos, это первая в истории Европы миссия по возвращению груза из космоса, организованная частной компанией.

Цель запуска — протестировать надувной теплозащитный экран и ключевые технологии безопасного возврата капсулы. В будущем Atmos планирует использовать их для доставки грузов с орбиты по заказу различных клиентов.

«Наша миссия — произвести революцию в космической логистике, обеспечив прорывные достижения в исследованиях в условиях микрогравитации, производстве на орбите, оборонных приложениях и науках о жизни», — говорится на сайте Atmos Space Cargo.

Миссия Bandwagon-3 — часть серии запусков от SpaceX, ориентированных на совместную доставку множества аппаратов за один полет. Помимо Phoenix 1, на орбиту были выведены южнокорейский 425Sat-3 (для Агентства оборонных разработок) и Tomorrow-S7, спутник от метеорологической компании Tomorrow Companies Inc.

Компания SpaceX продолжает активно развивать направление попутных запусков: Bandwagon-3 стал третьим в серии, а другая линейка миссий — Transporter — зафиксировала мировой рекорд, выведя 143 спутника за один полет в 2021 году.