Причины смерти Владимира Ильича Ленина, великого вождя мирового пролетариата, были озвучены много лет назад, подчеркнул доктор политических наук, депутат ГД от Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Обухов.

Он напомнил, что эксперты, исследовавшие тело Ленина, тщательно изучили все возможные причины кровоизлияния в мозг, включая последствия покушения на вождя, а также инсульт и инфаркт.

Обухов напомнил, что все разрушительные процессы, связанные с ранением от отравленной пули, а также с инсультами и инфарктами, были тщательно изучены. По его словам, распространение слухов и домыслов по этому поводу лишь попытка возродить давно законченные споры.

Также Обухов рассказал о состоянии тела Ленина в Мавзолее на Красной площади. Он отметил, что все необходимые процедуры по сохранению тела успешно реализуется. Руководство Коммунистической партии и политические активисты регулярно посещают Мавзолей, и никаких нарушений или изменений не наблюдается, добавил Обухов в беседе с News.ru.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман выразил мнение, что для переноса останков Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади нет ни правовых, ни моральных оснований. По его словам, форма захоронения основателя советского государства не противоречит христианским традициям.