Названы лучшие модели iPad для покупки в 2025 году

В одном из выпусков на YouTube-канале Max Tech протестировали несколько моделей iPad и сказали, на какие сейчас имеет смысл тратиться.

© YouTube/Max Tech

В сравнении участвовали такие iPad, как iPad 11 на А14 (128 ГБ), iPad Mini 7 на А17 Pro (128 ГБ), iPad Air на М2 (128 ГБ) и iPad Pro на М4 (256 ГБ). Вся эта линейка не будет обновляться минимум до конца 2025 года.

Базовый iPad 11 имеет смысл брать тем, кто хочет пользоваться планшетом именно как планшетом, а не как заменой ПК. За 350 долларов вы получите все необходимые функции. Это также лучший iPad по соотношению цены и качества. Правда, поддержки Apple Pencil здесь нет.

Mini-версию стоит покупать людям, которые хотят себе гаджет, который удобно будет держать одной рукой и смотреть на нём фильмы или играть в игры. Также этот планшет идеально подходит для детей. По сравнению с базовым iPad 11 у Mini более качественный дисплей, есть поддержка Apple ИИ, более быстрый порт USB-C и пр. Но рисовать на нём не так удобно, также у вас нет поддержки полноценной клавиатуры.

С результатами планшетов в бенчмарках вы можете ознакомиться ниже.

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

© Max Tech

iPad Air - то, что вам нужно, если для вас важна высокая производительность. Этот планшет подойдёт для требовательных игр, рабочих программ, монтажа видео и т. п. По качеству дисплея он гораздо лучше, чем 11-дюймовый базовый iPad. Есть у него также поддержка Apple Pencil Pro, обновлённой клавиатуры Magic Keyboard. Вне зависимости от диагонали эта модель способна заменить ноутбук. Приятно, что есть здесь и поддержка Stage Manager. Единственный недостаток этого iPad - частота обновления экрана 60 Гц.

У iPad Pro лучший дисплей из всех протестированных моделей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц ProMotion, имеет OLED-дисплей с HDR. Кроме того, здесь есть Face ID вместо Touch ID. Покупать эту модель стоит всем, кто планировал приобрести высококлассный iPad, чтобы пользоваться им много лет.

Вывод

В целом если вам нужен iPad для повседневного использования дома на диване, то берите iPad 11 или iPad Mini 7. Последний также подойдёт тем, у кого маленькие дети или кто хочет играть в игры. В остальных же случаях лучше сразу брать iPad Pro вместо Air. Он станет лучшей заменой ноутбуку из всех.