Получено фото астероида, похожего на арахис

Космический аппарат НАСА «Люси» совершил второй пролет мимо астероида, сделав впечатляющие снимки объекта под названием Дональдджохансон — продолговатого астероида, напоминающего форму арахиса. Аппарат пролетел всего в 960 км от объекта и передал на Землю подробные изображения его поверхности. Об этом сообщиле в пресс-релизе НАСА.

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Дональдджохансон — астероид размером около 8 км в диаметре, что значительно превышает ранние оценки, когда аппарат находился дальше (около 4 км). Он представляет собой фрагмент разрушенного небесного тела, образовавшегося примерно 150 миллионов лет назад.

Объект назван в честь антрополога Дональда Джохансона, открывшего окаменелости древнего гоминида Люси в 1974 году. Именно это имя стало символом миссии, направленной на исследование древнейших тел Солнечной системы.

Астероид имеет форму контактной двойной системы — это два объекта, слившихся в один в результате столкновения. Такие формы дают ученым подсказки о ранних этапах формирования планет и о динамике гравитационного взаимодействия в поясе астероидов.

«Эти ранние снимки Дональда Джохансона снова демонстрируют колоссальные возможности космического корабля "Люси" как двигателя открытий», — отметил Том Статлер, научный сотрудник программы НАСА.

Хотя Дональдджохансон не входит в основную цель миссии (троянские астероиды у Юпитера), его расположение было удобным для промежуточного визита. Пролет позволил команде NASA протестировать важные инструменты: цветную камеру, инфракрасные спектрометры и основной телескоп L’LORRI. Эти устройства будут использоваться при дальнейшем исследовании троянцев, в частности астероида Эврибат, к которому «Люси» прибудет в августе 2027 года.

До этого, в ноябре 2023 года, «Люси» пролетела мимо астероида Динкинеш — объекта диаметром около 790 метров. Тогда зонд впервые зафиксировал другую контактную двойную систему, что стало научной сенсацией.

Миссия «Люси» рассчитана на 12 лет. Ее цель — изучение восьми астероидов, в том числе семи троянцев — тел, движущихся по орбите Юпитера. Эти объекты считаются «капсулами времени» ранней Солнечной системы и могут рассказать, как формировались планеты.

С каждым новым пролетом «Люси» приближает ученых к разгадке тайн происхождения нашей планетной системы.