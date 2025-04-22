Стало известно, за что Alphabet платит Samsung «огромные суммы»

Американская технологическая компания Alphabet платит южнокорейскому производителю Samsung "огромные суммы" за предустановку приложения со своим чат-ботом Gemini на смартфоны и другие устройства. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные министерства юстиции.

В понедельник в окружном суде в Вашингтоне прошли слушания по делу о злоупотреблении монопольным положением против Alphabet. Вице-президент компании Питер Фицджеральд в рамках слушаний рассказал, что такая договоренность с южнокорейским поставщиком существует с января. Alphabet платит ежемесячно фиксированную сумму в расчете на каждое устройство с предустановленным приложением, а также делится частью рекламной выручки, поступающей от его использования.

Представитель американской компании не раскрыл сумму выплат. В свою очередь представитель стороны обвинения от министерства юстиции Дэвид Далквист сказал во время заседания, что речь идет об "огромной сумме денег в фиксированной ежемесячной оплате".

Агентство напоминает, что Alphabet заключила такую сделку с Samsung несмотря на то, что в 2024 году тот же суд уже признал аналогичную практику в отношении приложений Google Search и Google Assistant нарушением антимонопольного законодательства. Alphabet продолжает оспаривать это решение. Теперь суду предстоит решить, какие шаги компания должна предпринять для прекращения "незаконной практики", пишет агентство. Станет ли обвинение в платном продвижении чат-бота Gemini на устройствах Samsung частью продолжающегося разбирательства или будет вынесено в отдельный процесс, агентство не уточняет.

Alphabet представила свой чат-бот Gemini в 2023 году, на несколько месяцев позже ChatGPT от OpenAI, востребованность которого активизировала конкуренцию ведущих технологических компаний за лидерство на новом рынке. Согласно данным открытых источников, Gemini входит в пятерку лидеров по числу пользователей в мире.