Обнаружена угроза для 2 млрд человек

Количество снегопадов в горном массиве Гиндукуш-Гималаи в Азии достигло 23-летнего минимума. Дефицит осадков является угрозой для 2 миллиардов человек.

© mir24.tv

Гиндукуш-Гималайский хребет простирается от Афганистана до Мьянмы. Он содержит самые большие запасы льда и снега за пределами Арктики и Антарктиды. Это жизненно важный источник пресной воды для жителей ряда стран.

В ходе последнего исследования эксперты из Международного центра комплексного освоения горных районов выявили «значительное снижение сезонного количества снега». Продолжительность снегопадов оказалась на 23,6% ниже нормы – это самый низкий показатель с начала XXI века.

Ученые подчеркнули, что тенденция к снижению осадков наблюдается уже третий год подряд. Они также предупредили о возможном снижении речного стока и повышенном риске засухи.

В 2025 году снегопады начались только в конце января и в среднем оставались скудными в течение всего зимнего сезона. Несколько стран уже выпустили предупреждения о засухе, что угрожает предстоящему сбору урожая. Ситуацию усугубляют все более продолжительные и частые периоды сильной жары.

Исследование показало, что бассейны рек Меконг и Салуин (двух самых протяженных рек в Юго-Восточной Азии, снабжающих водой Китай и Мьянму) потеряли около 50% снежного покрова. Повторяющиеся «снежные аномалии» в Гиндукуше связали с выбросами углекислого газа. Ученые призвали правительства стран, зависящих от 12 основных речных бассейнов региона, предпринять меры для улучшения управления водными ресурсами.

По данным Всемирной метеорологической организации ООН, Азия наиболее сильно пострадала от стихийных бедствий, связанных с климатом. Так, в течение пяти из последних шести лет наблюдалось самое быстрое отступление ледников в истории, сообщает Phys.org.

Другое исследование показало, что площадь ледников в Андах рекордно сократилась. Они достигли наименьшего размера за последние 11 тысяч лет. Таяние связали с ростом температур. Ученые отметили, что таяние ледников может свидетельствовать о наступлении новой эпохи антропоцена.