Apple выпустит синий iPhone

Apple может выпустить iPhone 17 Pro в цвете Sky Blue, как у MacBook Air M4. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Majin Bu со ссылкой на источники в цепочке поставок Apple.

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По словам инсайдера, на данный момент проведены испытания нескольких прототипов iPhone 17 Pro в различных цветах, и Sky Blue оценивается как наиболее перспективный вариант. Новый цвет произвел настолько сильное впечатление, что его сравнивают с популярным оттенком Sierra Blue, который использовался в iPhone 13 Pro.

По слухам, iPhone 17 Pro получит обновленный дизайн задней крышки, алюминиевый и стеклянный корпус, флагманский чип Apple A19 Pro, тройную 48-мегапиксельную камеру и фронтальную камеру с разрешением 24 Мп.

Также в линейке смартфонов Apple появится совершенно новая модель — iPhone 17 Air, который придет на смену Plus-версии. Устройству приписывают рекордно тонкий корпус, одну тыльную камеру, моно-динамик и отсутствие поддержки физических SIM-карт.

Презентация смартфонов iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.