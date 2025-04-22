От Google потребовали продать браузер Chrome

Власти США потребовали разделить компанию Google после того, как она была признана монополией в сфере поиска в сети. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

Сообщается, что в качестве одного из требований Министерство юстиции США выдвинуло продажу браузера Chrome. По мнению ведомства, он занимает ключевую позицию в привлечении интернет-пользователей к сервисам Google.

Отмечается, что судебные слушания по этому делу продлятся три недели.

Комментируя заявления Минюста США, в Google отметили, что пользователи добровольно выбирают сервисы компании из-за их качества.