Почему в России подешевели смартфоны и ноутбуки

Необычный тренд зафиксировали статистики, сообщает ИА DEITA.RU.

Примерно на 20 процентов упали цены на ноутбуки, смартфоны и планшеты в России. Об этом сообщили продавцы электронной техники. Тренд начался зимой, и продолжается сейчас.

Это связано, в первую очередь, с укреплением рубля. Кроме того, продавцы занимаются ликвидацией складов от купленной ранее техники.

Снизилась стоимость наушников, ноутбуков, смартфонов и прочих подобных изделий. Как уточняют "Известия", снижению дали старт небольшие компании. Вслед за ними крупные продавцы были вынуждены поступить идентично.

Участились распродажи, акции и скидки в магазинах электроники. В серьезных количествах в страну начала поступать новая техника по новым ценам - от старой избавляются в оперативном порядке.

Собеседники издания уточняют, что особенно сильно подешевели ноутбуки - их цена упала более чем на 20 процентов. Тенденция пока неустойчивая, и специалисты не рискуют прогнозировать как долго продлится падение стоимости гаджетов.