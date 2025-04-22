Зеленая комета разрушилась при подлете к Солнцу

Недавно открытая зеленая комета, за которой наблюдали с помощью телескопов, скорее всего, распалась, пролетая мимо Солнца, разрушив надежды увидеть ее невооруженным глазом.

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Комета SWAN, прилетевшая из облака Оорта за пределами Плутона, в последние недели была видна в телескопы и бинокли благодаря своему длинному хвосту. Однако, по словам специалистов, она, вероятно, не пережила сближения с Солнцем и быстро теряет яркость.

«Вскоре от нее останется лишь облако пыли», — сообщил Associated Press астрофизик Карл Баттамс из Лаборатории военно-морских исследований США.

Кометы представляют собой сгустки замерзшего газа и пыли, которым миллиарды лет. Иногда они проходят через внутреннюю часть Солнечной системы.

«Это реликвии тех времен, когда только зарождалась наша планетная система», — пояснил Джейсон Ибарра, директор планетария и обсерватории Университета Западной Вирджинии.

Новую комету обнаружили астрономы-любители, заметившие ее на снимках, сделанных камерой космического аппарата NASA и Европейского космического агентства, предназначенного для изучения Солнца.

Комета с обозначением C/2025 F2 должна была быть видна сразу после заката, немного севернее точки захода Солнца. Однако ее зеленый цвет вряд ли можно было бы разглядеть без оптики, хотя на максимуме ее блеск прогнозировался 4,5–5 звездной величины, что делает наблюдение невооруженным глазом теоретически возможным.

Баттамс предположил, что это могло быть первое сближение кометы с Солнцем, из-за чего она оказалась особенно уязвима. После пролета остатки кометы исчезнут во внешних областях Солнечной системы, далеко за пределами ее предполагаемого места происхождения.