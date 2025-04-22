Ученые расшифровали ДНК существа из самых глубин Земли

Специалисты в области науки провели исследование ДНК неизвестного существа, которого обнаружили около Марианской впадины, чтобы понять его происхождение.

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Недавно рыбаки нашли вблизи впадины неизвестное науке глубоководное существо — оно отличалось ото всех остальных ныне существующих в науке видов прозрачной кожей и светящимися узорами. Длина необычного создания составляла около метра. У существа также были длинные плавники и огромные глаза.

Ученые решили провести анализ — они взяли ДНК создания, чтобы сравнить его генетический материал с уже известными морскими обитателями.

Кроме того, исследователи отмечают значительные сложности в изучении глубоководных организмов из-за недостатка данных о жизни на больших глубинах, передают в информагентстве «Кулик».

Недавно команда научно-исследовательского судна Института океана имени Шмидта нашла в Южном океане недалеко от Сандвичевых островов колоссального кальмара.

Также ранее в Атлантическом океане зафиксировали значительное увеличение числа загадочных подводных объектов, что вызвало обеспокоенность среди американских военных и ученых.