Западные ученые предупредили о новой угрозе жизни на Земле

Старение и нагревание Солнца приведет к формированию парникового эффекта на Земле. Ученые под руководством Р. Дж. Грэма из Чикагского университета назвали процесс угрозой существованию жизни на планете, пишет издание Planetary Science.

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Как считают исследователи, с момента существования Земли яркость Солнца повысилась на 30 процентов и продолжает расти высокими темпами. Такой же процесс происходит с другими звездами в космосе.

Когда та же участь постигнет Солнце, на Земле образуется парниковый эффект, предположили ученые. В связи с этим планета будет нагреваться еще быстрее. В первую очередь, процесс затронет растения, после этого животных и людей. Последствия окажутся глобальными — на планете буквально не останется ничего живого. По данным ученых, это может случиться через миллиард лет.

Ранее австралийские ученые заявили, что если глобальное потепление не остановится и температура на планете вырастет на 4 градуса, это сильно ударит по мировой экономике. Более того, при таких условиях среднестатистический человек на Земле станет беднее на 40 процентов, а это в четыре раза больше, чем представлялось ранее.

Эксперт назвал главную естественную угрозу жизни на Земле

До этого японские ученые из Университета Тохо подсчитали, что конец света на Земле наступит через один миллиард лет из-за нехватки воздуха.