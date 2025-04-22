Появились рендеры нового смартфона Samsung с растягивающимся дисплеем

В сети появились качественные рендеры первого смартфона Samsung с растягивающимся дисплеем — их опубликовали инсайдер @xleaks7 и команда DomoAI. Изображения основаны на патенте, выданном Samsung 15 апреля в США.

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Устройство получит тонкие рамки и выдвижной экран, который увеличивает площадь дисплея буквально за секунду. В сложенном виде смартфон похож на Galaxy Z Flip 6, включая аналогичный блок двойной камеры с вспышкой. Из-за механизма растягивания корпус будет толще обычных моделей Samsung.

Ожидается, что смартфон получит набор ИИ-функций: мгновенный перевод, резюме длинных сообщений, напоминания о встречах, удаление объектов с фото и автоматическую коррекцию цвета.

Также ИИ будет помогать при съёмке — подбирать освещение и кадр. В играх нейросеть будет управлять питанием и охлаждением для стабильной производительности.