Китай готовится к новой миссии в космос

24 апреля, в День китайской космонавтики, КНР отправит на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-20" с тремя тайконавтами (китайское название космонавтов) на борту. Об этом, ссылаясь на заместителя руководителя управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицяна, сообщает РИА Новости.

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Запуск будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной части страны, при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2F". В состав экипажа вошли дважды побывавший в космосе командир Чэнь Дун и космонавты Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. "Шэньчжоу-20" совершит стыковку с орбитальной станцией "Тяньгун".

Станция рассчитана на трех человек. Она расположена на высоте примерно 400 км от земной поверхности и весит 66 тонн. Объем ее отсеков достигает 110 кубометров. "Тяньгун" заработал в 2022 году и будет выведен из строя в 2032 году. 16 апреля президент России Владимир Путин заявил, что многие страны заинтересованы в сотрудничестве с РФ в космической отрасли, а с Китаем у страны уже есть большие планы. 30 октября сообщалось, что Китай вывел на орбиту пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" с тремя тайконавтами.