Xiaomi показала Redmi Turbo 4 Pro

Компания Redmi начала тизерить новый смартфон Turbo 4 Pro, официальный анонс которого состоится 24 апреля.

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Устройство позиционируется как «квазифлагман» и выделяется сразу несколькими деталями: металлическая рамка устойчива к деформациям, задняя панель выполнена из матового стекла, а корпус «приятно ощущается в руке». Спереди — симметричные рамки и аккуратный вырез под фронтальную камеру.

Внешне модель напоминает базовый Turbo 4, но с обновлённым блоком камер: овальная форма сохранилась, а вспышка стала более вытянутой. Пока показаны три расцветки: серая, чёрная и зелёная. По словам Redmi, это «возможно, самый красивый смартфон бренда за всю историю».

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Инсайдеры ранее сообщали, что смартфон получит процессор Snapdragon 8s Gen 3, экран с частотой 144 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Также ожидается поддержка 90-ваттной зарядки и защита от влаги по IP64. Официальные характеристики раскроют на презентации.